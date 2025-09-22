Alcanza podio Mateo Girón en Querétaro

Redacción

Querétaro, Qro.- Se dio la semifinal de la Temporada Regular para el piloto zacatecano, Mateo Girón, consiguiendo un podio más de Trucks México Series a su favor para continuar con la buena racha que ha mostrado durante todo el 2025, en un duro compromiso el pasado domingo 21 de septiembre en el Autódromo de Querétaro.

El calendario 2025 de Trucks México Series ha entrado en su etapa final, acercándose a la búsqueda de su nuevo campeón y con Mateo Girón estando en la pelea por el título de la Temporada Regular, además de uno de los 7 boletos a los playoffs, siendo el actual líder general del campeonato de desarrollo más importante de nuestro país.

Tomando el volante de la camioneta #5 Prime / Marketing and Advertising / DEVIA / Ayuntamiento de Guadalupe / BEBOS, Mateo obtendría el segundo sitio de largada en la sesión de calificación celebrada en la jornada sabatina, buen inicio para el joven piloto del HO Speed Racing y Prime Sports Racing Team.

En un caluroso domingo 21 de septiembre, Girón tendría una intensa competencia a 70 vueltas, avanzando en todo momento dentro de los primeros puestos, una lucha que le redituaría con el segundo sitio, un podio más para dejar en claro su regularidad, estando presente en el top-3 durante las 10 fechas celebradas al momento, poniendo la mira desde ahora en la carrera final de la Temporada Regular.

Mateo Girón, camioneta #5:

“Lo hemos dicho, el triunfo siempre es el objetivo, pero también necesitamos ser inteligentes para mantenernos al frente, sumar y continuar en ese buen camino que hemos llevado para buscar culminar la Temporada Regular como los mejores”.

“El podio es sumamente positivo, ahora solo nos queda seguir trabajando muy fuerte porque son solo 15 días para volver a estar en la camioneta y correr la final de esta primera fase, así que eso haré, darlo todo en estos días para llegar muy fuerte a San Luis”.

Mateo Girón se enfila a la Gran Final de la Temporada Regular de Trucks México Series, volviendo el próximo 5 de octubre al Súper Óvalo Potosino, en busca del título y su 6° triunfo del año.