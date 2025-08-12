16 C
Aguascalientes
12 agosto, 2025
Tendencias

Atacan a balazos a hombre en El Llano

Corren a conductor de televisora pública por violencia digital 

Alcanza Aguascalientes el 3er lugar nacional en crecimiento económico

Jura Garza que Compas no cierra, pero se agota el…

Reprueban declaraciones del alcalde de Rincón de Romos por decir…

(Video)Destaca joven aficionada de Necaxa en medio de la lluvia…

Juran desde el gobierno federal que buscan carreteras sin baches…

Donnarumma acusa a Luis Enrique de su salida del PSG

Plantas de Nissan Aguascalientes son insuficientes para recibir infraestructura de…

Invita a los 17 conciertos de Polifonía Universitaria

Alcanza Aguascalientes el 3er lugar nacional en crecimiento económico

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La actividad industrial de Aguascalientes se destacó nuevamente a nivel nacional, posicionándose en el tercer lugar con mayor crecimiento durante abril de este año, según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Esaú Garza de Vega, secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, explicó que este crecimiento mensual del 2.7 % respecto a marzo estuvo impulsado principalmente por el dinamismo en el sector de la construcción.
Estos resultados reflejan el éxito de las políticas y estrategias implementadas por el Gobierno del Estado para fortalecer a las empresas locales, fomentar la inversión y promover la innovación en la industria.
“El compromiso es claro: seguir trabajando para consolidar un entorno favorable que impulse el desarrollo económico, mejore la competitividad y genere más oportunidades para todos los sectores productivos de Aguascalientes”, afirmó Garza de Vega.
De esta manera, Aguascalientes continúa posicionándose como un referente nacional, gracias a un trabajo constante que busca beneficiar a las empresas y a la economía local.