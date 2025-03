¿Alcalinas o recargables? Conoce aquí qué baterías elegir

Redacción

A la hora de comprar pilas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda tomar en cuenta precio, rendimiento, saber elegir entre alcalinas y recargables, y también cómo cuidarlas para que duren más y no se derramen.

En la edición de marzo, la Revista del Consumidor incluye un estudio de calidad realizado entre cuatro marcas de pilas alcalinas y su versión recargable, pero además hace recomendaciones para evitar que los químicos que contienen, sobre todo las pilas alcalinas, no se derramen y duren más.

Las pilas más utilizadas en cuanto a su composición química son las alcalinas y las recargables. Las alcalinas, en particular, son más propensas a derramarse debido a las reacciones químicas y a la descomposición de sus materiales internos ya que contienen químicos que generan energía, pero que con el tiempo se degradan liberando gas hidrógeno, lo que aumenta la presión interna y puede romper la carcasa.

Las pilas también se derraman cuando se descargan completamente y permanecen en el dispositivo, lo que aumenta las probabilidades de fuga de los químicos que contienen. Además, la corrosión puede dañar el sello de la pila lo que permite que los químicos internos se filtren y esto sucede si el ambiente es húmedo o si el dispositivo se deja en un lugar con alta humedad.

A la hora de comprarlas, Profeco recomienda verificar la fecha de caducidad, tomar en cuenta cómo las tienen almacenadas, asegurarse de adquirir el tamaño correcto y en caso de adquirir un cargador, revisar sus características eléctricas.

Se recomienda usar pilas alcalinas en dispositivos de bajo consumo: controles remotos, juguetes, linternas, relojes de pared y pequeños electrodomésticos. Además deben desecharse responsablemente una vez que termina su vida útil.

Para evitar que se derramen en el interior de un aparato se deben retirar si no se usa el dispositivo por un tiempo prolongado, o revisarlas regularmente para asegurarse de que no haya signos de corrosión o daños.

Las pilas recargables se recomienda usarlas en dispositivos de alto consumo como: cámaras digitales, herramientas eléctricas y juguetes electrónicos. Pueden ser recargadas de 100 a 500 en su vida útil.

El Estudio de Calidad puso a prueba pilas alcalinas y recargables tamaño AA para determinar cuántas pilas alcalinas pueden ser sustituidas por una pila recargable de cada marca analizada.

Se analizaron cuatro modelos de pilas alcalinas y su versión recargable, de las marcas Duracell, Energizer, Radioshack y Steren, con un total de 144 pruebas en torno a duración en usos típicos y mercado y etiquetado.

En cuanto a duración, se encontró que las pilas alcalinas duran 6 horas con 8 minutos mientras que las pilas recargables 6 horas 5 minutos; si bien el tiempo fue el mismo, es importante considerar que las pilas recargables tienen más vida útil, dependiendo el uso que se les dé.

Por presentación, las pilas recargables pueden adquirirse en paquete de cargador y pilas o cargador y pilas por separado.

Profeco sugiere consultar el instructivo de los cargadores para cargarlas correctamente, así como elegir las pilas recargables adecuadas y considerar el uso que se les va a dar.

Asimismo emite precauciones en su uso, principalmente no dejarlas al alcance de los niños ya que podrían llevárselas a la boca y esto puede provocar quemaduras químicas, intoxicación, perforación de órganos y daño a la mucosa.

Es importante también no combinar pilas alcalinas y recargables, no exponerlas al sol, no abrirlas y no recargar pilas alcalinas.

El modelo NH15BP-4-UPN-168912 de Energizer presenta información incompleta ya que viene en varios idiomas, pero no en español. Además, no incluye datos del importador o comercializador en México ni un número de teléfono de contacto.

La Profeco recomienda desechar correctamente las pilas: colocarlas en contenedores diseñados para ello ubicados en calles y centros comerciales.