Alcaldía de San José deberá definirse con interinato o aclarar primero situación legal del suplente: PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Prácticamente descartada la posibilidad de convocar a nuevos comicios en la alcaldía de San José de Gracia, consideró el diputado Emmanuel Sánchez Nájera, presidente de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso, luego del fallecimiento del edil en funciones Armando Rodríguez Domínguez.

“La verdad es que es algo que apenas se está estudiando. El alcalde no había rebasado la mitad de su periodo y por defaul no se puede llamar a una nueva elección así como así, pero en este tenor nos hemos reunido con los jurídicos para valorar cuál es el camino legal. No porque al Congreso le corresponda decidir, sino para saber la ruta legal que debe proceder y cómo acompañar a las autoridades”, expresó en entrevista.

La noche del martes 27, Rodríguez Domínguez fue encontrado sin vida en el interior de la alcaldía de San José y bajo indicios que apuntaron a un posible suicidio; aunque esto no ha sido confirmado por las instancias correspondientes.

Sánchez Nájera resumió que de momento la situación legal apunta en dos posibilidades. Que el alcalde suplente Luis Manuel Reyes González tome el cargo aún cuando se encuentra bajo una investigación legal, y otra sería asignación de un interinato.

“Quien es el suplente está en un proceso y habría que analizar si este proceso da como para que se le inhabilite. La otra es que el Cabildo nombre a un interino y que se encuentre en facultades para hacerlo”, precisó.

Reyes González, por cierto sobrino del fallecido alcalde, fue detenido a mediados de año luego de supuestamente haber amenazado de muerte al diputado Cuauhtémoc Escobedo, por lo cual fue vinculado a proceso. El también coordinador de la bancada del PRD en el Legislativo aclaró que si bien presenta esta situación legal, no ha recibido una condena.

“Lo primero que hay que aclarar si se encuentra inhabilitado. Eso es lo que estamos estudiando, pues no porque tengas iniciado un proceso, no se te suspenden tus derechos en todos los casos”, reiteró.

– ¿El fuero no aplica para el suplente?

– No, mientras no tome protesta, no aplica la figura del fuero constitucional.

La alcaldía de San José de Gracia fue renovada en octubre del año pasado.