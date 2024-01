Alcaldesa de Tijuana reveló que el CO intentó asesinarla

Redacción

Baja California.-La alcaldesa de Tijuana, Baja California, Montserrat Caballero, aseguró que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ordenó su asesinato debido a que no quiso pactar con la célula criminal.

La alcaldesa mencionó que la nueva fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez, detuvo a una persona que estuvo involucrada en este caso y que dijo ser del CJNG.

Se trata de Luis Francisco “C”, alias El Pancho o El 4, líder de una célula delictiva de la organización de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como El Mencho, quien era el encargado de asesinar a la alcaldesa. Este sujeto fue detenido en el mes de diciembre del 2023 en el municipio de Tijuana.

El Pancho sería quien contrató a los sicarios y a quienes entregó armas, vehículos y les dio órdenes específicas para el asesinato de la alcaldesa, argumentando que no le permitía realizar su trabajo delictivo.

La alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero habla durante una entrevista con medios de comunicación en la ciudad fronteriza de Tijuana. EFE/Joebeth Terríquez

Ante esta información, y entrevistada por el diario Milenio, la alcaldesa apuntó que algunas autoridades estatales le mencionaron que no “venían por mí”.

“Sí venían por tu servidora. Sin embargo, yo confío en el gobierno estatal, confío en el gobierno federal”, declaró la alcaldesa al medio.

Montserrat Caballero vive en el cuartel militar del 28 Batallón de Infantería desde junio del 2023 tras recibir amenazas por parte de un grupo criminal del cual se desconocía su nombre.

En su momento, la alcaldesa atribuyó estas amenazas a los “contundentes resultados” de su gestión.

El 17 de mayo, uno de los guardaespaldas de la alcaldesa de Tijuana fue agredido a tiros mientras viajaba solo en un vehículo, resultando con lesiones menores por el impacto con el vidrio.

“Recibir este tipo de intimidaciones no es normal, no debería de serlo. Sin embargo, la decisión de mudarme a un cuartel militar no es el resguardo de una ciudadana, es el resguardo a la ciudadana que más armas ha decomisado en tres administraciones”, apuntó la alcaldesa en el 2023.

En tanto, una vez que se dio a conocer a la opinión pública que el CJNG era quien intentó atentar en su contra, la alcaldesa de Tijuana enfatizó que no se esconde de alguien, sino que “es una medida de seguridad para una mujer que vive sola con su hijo, pero que tiene en sus hombros toda una ciudad y presión de células delictivas con las que no voy a pactar, ni con los unos ni con los otros. Yo solamente pacto con los ciudadanos”.

En el estado y en la ciudad fronteriza operan células del Cártel de Sinaloa afines a Los Chapitos. Además de que es una zona bajo el control del Cártel de los Arellano Félix o Cártel de Tijuana.

Quién es “Gordo”, hombre ligado a Los Chapitos detenido en Tijuana

Autoridades de Baja California realizaron la captura de Luis Felipe “N”, un sujeto que es requerido por la justicia de Estados Unidos desde hace varios meses, dicho hombre está acusado de los delitos contra la salud, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y algunos reportes indican que estaría ligado con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Tras una investigación se tuvo conocimiento de los puntos por los que pasaba el hombre ahora detenido, lo anterior derivó en su arresto cuando estaba sobre la avenida Flores Magón en la colonia Salvatierra. Su captura fue informada durante el jueves 4 de enero por la Secretaría de Seguridad de Baja California.

Un medio local detalló que el hombre detenido es conocido con el alias Gordo y quien además sería un distribuidor de fentanilo para Los Chapitos, los hijos de El Chapo Guzmán.

