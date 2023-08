Alcaldesa de Tepezalá señala falta de apoyo de la Federación para terminar clínica local  

Gilberto Valadez

Tepezalá, Ags.- Hubo desinterés de la Federación para que Tepezalá contara con una clínica de salud, manifestó Leticia Olivares Jiménez, alcaldesa priista de este municipio, luego de advertir falta de recursos económicos para la conclusión del proyecto que éste sábado fue inaugurado.

“Cuando buscamos generar la primera clínica, estábamos asfixiados, porque esa es la verdad. Tepezalá recibe al año 170 millones de pesos. Luego nos dicen en la Federación que no cumplimos el requisito porque somos 22 mil 600 habitantes y por eso no podemos tener ese derecho. Lo cual dijimos no es posible”, apuntó.

Durante un mensaje en la apertura del centro médico, Olivares agradeció el respaldo de la gobernadora panista Teresa Jiménez, quien acudió personalmente a la inauguración.

“Nos vamos en contra de la corriente. Le pedimos ayuda para tener una clínica en Tepezalá y es así que se consolida éste gran proyecto”, indicó la alcaldesa.