Alcaldesa de San Francisco de los Romo se dice víctima de violencia política 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La alcaldesa de San Francisco de los Romo la priista, Margarita Gallegos, se dijo víctima de violencia en su andar por la política.

La misma expuso que si bien se ha ganado a pulso los puestos de elección popular que ha desempeñado, también es una realidad que diario se tiene que enfrentar aún con prejuicios por su condición de mujer.

“En mi andar por la política he sido objeto del señalamiento por ser mujer en un mundo machista en donde me han señalado solo por ser mujer”, expuso.

Posteriormente Gallegos Soto detalló que en la elección en la que por primera vez contendió por la alcaldía de San Francisco de los Romo algunas personas abiertamente le indicaron que no votaron por ella por el simple hecho de ser mujer.

“Fui la primera mujer en ser alcaldesa de los municipio foráneos y les demostré que las mujeres podemos mucho”, presumió.

Al concluir insistió en que lamentablemente siguen existiendo personas que ejercen violencia en contra de mujeres que ocupan cargos públicos al pensar que no están capacitadas para desempeñar los mismos.