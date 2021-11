Alcaldes panistas lamentan renuncia de Márquez al partido

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Presidentes municipales panistas de la entidad lamentaron la renuncia de la senadora Martha Márquez Alvarado a las filas del blanquiazul, aunque rechazaron adelantar su ello pudiera derivar en una desbandada de más militantes.

El alcalde de la ciudad capital Leonardo Montañez Castro consideró respetable la decisión de Márquez Alvarado, pero recordó que el partido a lo largo de su historia ha tenido diversas renuncias como las de Pablo Madero o Felipe Calderón, y se ha mantenido.

“Todos tenemos derecho a disentir y lo debemos de respetar. Los partidos políticos son entidades de interés público que buscan el poder, pero en Acción Nacional tenemos una doctrina, pilares fundamentales que es lo que nos ha dado cohesión y eso nos ha hecho diferentes”, expresó.

– ¿Podría ser el inicio de una desbandada en el PAN?

– Lo desconozco. Si eso fuera, ya cada quien estará en su derecho de disentir, que es inherente al ser humano.

Por su parte Antonio Arámbula López, primer edil por Jesús María, calificó a la senadora como “una buena persona y una buena mujer que pierde el partido. Debo decir que me da pesar que haya tomado esta decisión y espero que no haya más renuncias”.

– ¿No divide al partido estas decisiones?

– A mí no me divide, pero sí me causa tristeza y no es bueno en estos momentos.

En relación a los señalamientos de la legisladora en torno a que en el partido hay favoritismos de la dirigencia nacional, Arámbula López reconoció la existencia de grupos al interior del panismo, explicando que no se trata de una situación nueva.

“En cualquier institución, incluso en la familia, hay afinidades entre personas y se les llaman grupos, algunos toman mayorías y lo que debemos hacer es que ningún grupo se sienta excluido. Yo cuando entré al PAN hace veinte años me preguntaron de parte de qué grupo iba, fui libremente y batallé para entrar. Son ciertas reglas no escritas y también sirven para alcanzar objetivos”, abundó.

Martha Márquez presentó este viernes su renuncia al PAN luego de 18 años de militancia donde ocupó posiciones como diputada local, funcionaria de gobierno y senadora.