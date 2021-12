Alcalde del PVEM en Cosío promueve evento taurino

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Contrario a los principios del Partido Verde Ecológica del cual es emanado, el alcalde de Cosío Eusebio Enrique Delgado Esparza, promueve en sus redes oficiales del ayuntamiento gran novillada este 25 de diciembre con motivo de la feria regional del municipio.

Apenas una semana atrás la diputada ecologista Genny Janeth López Valenzuela dijo que buscaría eliminar las corridas de toros en Aguascalientes al considerar las mismas como un acto de crueldad en contra de los animales.

“Es un tema que amerita, pues el cuidado de los animales no debe ser visto como moda, sino como una necesidad. Yo he tratado de poner el tema en la mesa del acogerse, pero he encontrado rechazo”, dijo en su momento la legisladora.

Mismos liderazgos nacionales de dicha expresión política se han pronunciado en distintos escenarios por la eliminación de la fiesta brava, siendo por ello que llama la atención que un alcalde con la misma ideología ahora salga a promover un evento taurino.

En la página del ayuntamiento se puede leer: Boletos Disponibles en la Presidencia Municipal. “Grandiosa Novillada”, al tiempo que acompaña el texto de una fotografía con los boletos del evento taurino que se realizará en territorio ecologista.