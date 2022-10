Alcalde de San José de Gracia denuncia presunta extorsión  de policías estatales a turistas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El alcalde por San José de Gracia, Luis Manuel Reyes González, dio a conocer un presunto caso de extorsión en perjuicio de turistas y habría sido cometido por policías estatales, quienes mantienen un retén que por el propio ayuntamiento ha solicitado –sin éxito- que sea retirado debido a que afecta al turismo local.

“Tuvimos una extorsión a unos turistas el fin de semana por parte de policías estatales. Eran puras señoras de la tercera edad y les quitaron tres mil pesos. Es por parte de la policía estatal que tienen un retén, por lo que la gente ya no quieren ir”, dio a conocer en entrevista.

– ¿Ya presentó una denuncia?

– Yo les dije a los policías que regresaran el dinero y sí lo devolvieron a las personas. Eran gente que venía de Pinos, Zacatecas. Pero sí hay muchos casos, pero no hay denuncias pues la gente tiene miedo a los policías.

Reyes González abundó que la camioneta procedente de Zacatecas tenía placas desactualizadas, pero debido a esta situación tuvieron que pagar el presunto soborno. Aunque sí reveló que le pidió de manera formal al secretario de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez, que fuera retirado el retén para facilitar la circulación turística; sin embargo no encontró eco en el funcionario.

“Yo le planteé que me quitara el retén, pues no nos sirve. Que mejor hicieran rondines porque tenemos cuatro accesos, pues la gente que quiere hacer algo, lógicamente no van a entrar por ese lugar. Pero él me dijo que le dejara hacer su trabajo, que él era el experto y que me dedicara a lo mío, con esas palabras. Le dije a la gobernadora (Teresa Jiménez) y mejor que ella tome cartas en el asunto”, puntualizó.

El municipio de San José de Gracia tiene categoría de pueblo mágico y cuenta con atractivos turísticos como el monumento al Cristo Roto.