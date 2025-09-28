Alcalde de Nueva York rechaza buscar reelección

26 C
Aguascalientes
28 septiembre, 2025
Redacción 

Nueva York.- Eric Adams, alcalde de Nueva York, renunció a la posibilidad de contender nuevamente por el cargo que encabeza desde 2022 y que a últimas fechas ha sido vinculado a escándalos e investigaciones de presunta corrupción.

Adams, de 65 años y del Partido Demócrata, es el segundo alcalde afrodescendiente de la Gran Manzana. Previamente había fungido como capitán de la policía local y también encabezó el distrito de Brooklyn.

Apenas en meses pasados, un ex asistente del alcalde fue retirado de la campaña después de un presunto soborno a un periodista.

De cara a las próximas elecciones durante noviembre,  el también demócrata Zohran Mamdani encabeza las encuestas para asumir la alcaldía de Nueva York.

Con información de AP.