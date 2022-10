Alcalde de Asientos; primero pide armarse y luego dice que policías no están rebasados

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Asegura el alcalde morenista de Asientos José Manuel González Mota que en Aguascalientes las policías estatal y municipales no están rebasadas por la delincuencia como en otras entidades.

El primer edil vio con buenos ojos que la seguridad de la entidad se pueda reforzar con la presencia del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

González Mota aseguró que el Mando Coordinado ha dado buenos resultados, por lo que en su caso será ratificado.

Indicó que el vecino estado de Zacatecas continúa “caliente”, principalmente el municipio de Loreto, sin embargo expuso que por fortuna ya no se tienen registros de ingresos de maleantes hacia Asientos,

“Yo creo que es la presión del Mando Coordinado lo que los inhibe para ya no meterse, y que bueno porque estamos muy tranquilos”, concluyó.Hay que recordar que en el último año, González Mota ha pedido al menos en un par de ocasiones a la población que se arme para enfrentar a los malandros que llegan de Zacatecas al territorio que gobierna.