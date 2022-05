Alcalde de Aguascalientes se dice harto por manoseo en tema del agua durante campañas políticas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El presidente municipal Leonardo Montañez Castro tronó contra el manoseo en torno al servicio del agua en la campaña por la renovación de la gubernatura, después que habría sido retomado por algunas de las candidatas en contienda.

“Tenemos que comportarnos como adultos, con madurez y esto no es monopolio de ningún partido político o de ningún gobierno, es un tema de interés social. No queremos vivir lo que está pasando en otras ciudades como en Monterrey. Hoy apelamos a la conciencia y el llamado es que quien la tenga, que la cuide por nuestros hijos y por Aguascalientes”, afirmó el alcalde panista en entrevista, antes de sesión del Cabildo.

Montañez Castro advirtió que el servicio del agua del municipio capitalino, concesionado desde 1993, ya desde la campaña política inmediata de 1995 para la renovación del ayuntamiento, fue utilizado en ese momento por los candidatos en turno.

“Es un tema que no se debe partidizar, que debe quedar aparte de las campañas. Estamos hartos de que cada tres años desde que fue concesionado el servicio en el 93, imagínese en la siguiente elección ya fue una bandera política. Lo cual creo que es una actitud irresponsable. Si alguien quiere hablar del agua que no venga a dividir, no se vale lucrar con algo tan noble”, remarcó.

El edil insistió que se mantendrá respetuoso de las diferentes expresiones políticas dentro del actual proceso que será definido el próximo 5 de junio y que incluye a cinco candidatas.

Cabe mencionar que durante esa campaña electoral de 1995, por la presidencia municipal, el entonces candidato del PAN Alfredo Reyes Velázquez también manoseó el tema del agua, prometiendo incluso quitar la concesión del agua. Sin embargo, al final Reyes Velázquez validó que el periodo del contrato a la empresa asignado fuera incrementado a 30 años.