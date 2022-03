Alcalde de Aguascalientes “chamaqueado”; entregó padrones a vividores que se hicieron pasar por empleados de Bienestar 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El alcalde del municipio de Cosío, localidad que se ubica a unos 55 kilómetros al norte de la capital, el verde ecologista, Eusebio Delgado Esparza, reveló que semanas atrás recibió un oficio de la Secretaría del Bienestar federal con sellos y firmas “aparentemente” oficiales en donde se le requería de padrones de comerciantes, ganaderos y agricultores para incorporarlos a un programa de créditos a la palabra, sin embargo se trataba de extorsionadores.

“Aparentemente era un oficio legal, entonces nos pusimos a trabajar para que nuestra gente fuera beneficiada con esos créditos a la palabra, mandamos la información al correo que nos mandaron y ohhh cuál fue nuestra sorpresa que ya teniendo la información les empiezan a hablar a las personas de los que les pasamos los datos para esos créditos, pero resultó que les hablaron diciéndoles que eran del Cártel Jalisco y que ya se habían reunido conmigo y que estaba de acuerdo, esto para extorsionarlos”, relató el edil.

Abundó en que entre aquellos a los que estos extorsionadores les llamaban les pedían cantidades desde los 10 mil hasta los 20 mil pesos para no hacerles daño.

“En esos momentos nos dimos cuenta del problema y comenzamos a hablarles uno por uno a todos los de la lista para que no se dejaran creer que se trataba de extorsión y afortunadamente a nadie lo perjudicaron”, aseguró.

Sin embargo Delgado Esparza admitió que no se presentó denuncia de hechos, justificando que no hubo afectados así como en su momento informaron a la propia delegación del Bienestar en el estado quien desconoció del documento que originalmente le llegó a la alcaldía vía correo electrónico.