Alberto Vázquez defiende a su esposa de críticas por ser más joven

Redacción

Ciudad de México.-Alberto Vázquez termina el 2021 feliz por haber celebrado su matrimonio con Elisabet Ranea, con quien lleva una relación de 16 años y quien es madre de su hijo menor.

En entrevista para el programa De Primera Mano, el cantante dijo sentirse muy contento de su matrimonio civil y reveló que pronto también llegarán al altar.

El cantante agregó que, aunque pronto celebrará su boda religiosa, prefiere no dar detalles pues la gente “no sabe decir cosas bonitas” y se enfoca en que él tiene 81 años y ella 39.

El también actor dijo sentirse feliz y agregó que “solamente nosotros sabemos cómo está la cosa, en mi casa estoy feliz porque mis hijas son unas muchachitas muy inteligentes preciosas que aceptan todo lo que su papá les dice”.

Alberto Vázquez también defendió a su esposa de las críticas por ser más joven que él y afirmó que es “una linda mujer”.

“Yo no soy tonto, si fuera una vivales yo me daría cuenta muchas le echan a la pobre de mi vieja, le echan que es una lagartona y me da mucho coraje porque no es verdad, es una linda mujer”, enfatizó.