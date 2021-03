Albertano derrite a sus fans con candente foto

Redacción

Ciudad de México.-Hubo famosas, como Maribel Guardia, que se cautivaron con el espectacular cuerpo de ‘Albertano’.

Ariel Miramontes mejor conocido como ‘Albertano’, por su papel en ‘María de Todos los Ángeles’, no sólo encendió las redes sociales sino que también dejó a muchas con el ojo cuadrado; esto luego de que publicara una fotografía donde mostró su espectacular cuerpo con poca ropa.

A través de Instagram el actor compartió una candente imagen que posiblemente pertenece a una campaña publicitaria de una empresa especializada en la pérdida de peso y tonificación de cuerpo. Recordemos que previo a que comenzara el encierro por la pandemia sanitaria, Ariel Miramontes expresó que no se sentía muy cómodo con los kilitos extra que tenía, por lo que comenzó a hacer más ejercicio. IG: @albertano | “¡Rayos! No sale agua… bueno si se me advirtió en la locación que no me podía bañar quesque porque nomás es escenografía, que no sé qué”, escribió Ariel Miramontes para acompañar la fotografía. En la imagen se puede apreciar al famoso ‘Albertano’ únicamente en bóxers, sentado sobre una tina de baño blanca, mientras simula que espera a que salga el agua de una manguera. Dicha publicación causó revuelo entre sus seguidoras, quienes no pararon de escribirle piropos y halagar su atractivo físico, el cual aseguraron que querían con ellas. “Yo quiero”, “Wow ‘Albertano’, eres Perfecto”, “Rico”, “A caray. Esto si me gusta”, “Tanta carne y yo a dieta”, “Yo te tallo la espalda, guapo”, “Nada más porque no te ha encontrado sino ya tuviéramos tremendo calendario 2021”, son algunos de los comentarios. Pero eso no fue todo, pues algunas famosas como Maribel Guardia, Raquel Bigorra, Alma Cero y Andy Escalona también respondieron ante el escultural cuerpo de ‘Albertano’ y le hicieron saber lo bien que se veía.

Con información de TVNotas