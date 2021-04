Alarmantes impactos emocionales provocados por el covid en jóvenes de educación media y superior

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Gustavo Martínez Romero, Director de Educación Media y Superior en el estado, calificó de alarmantes los impactos emocionales que han detectado en jóvenes de bachillerato y universidades a consecuencia del covid-19.

“No quiero entrar en detalles de cifras y datos porque me podría equivocar, sin embargo si les digo que son afectaciones graves en el ánimo, en la actitud y en la posición misma de los alumnos frente a la vida”, expuso.

Refirió de un tamizaje en el que aún se sigue trabajando en el sistema de Conalep y CECyTEAS, en el que a la par se están haciendo una serie de intervenciones con los jóvenes, algunas de estas de carácter psicológico y de forma particular con los jóvenes.

“Estamos trabajando para desdoblar el tema a otras instituciones, sin embargo es difícil porque de entrada no era un asunto que se creía que iba a afectar a la educación, sin embargo si estamos viendo que es un problema que atañe a la parte educativa”, dijo.

Inclusive, habló de que la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Tecnológica han tenido que implementar servicios en línea las 24 horas para atender los problemas emocionales que se tienen con los alumnos.