Alarmante la violencia doméstica en Aguascalientes: PRD

Aguascalientes, Ags.- Preocupantes los grados de la violencia al interior del seno familiar que persisten en el estado, puntualizó la diputada Sanjuana Martínez Meléndez, presidenta de la comisión de Equidad del Congreso, haciendo hincapié en la necesidad de procurar mayor prevención.

“Es una realidad que la violencia doméstica ha incrementado bastante, lo cual es alarmante. Lo he dicho y lo vuelvo a sostener que Aguascalientes se está tiñendo de rojo en los casos de violencia en contra de la mujer”, afirmó la legisladora por el PRD.

– ¿Ya en datos puede ser peor la realidad?

– Sí, porque hay muchas víctimas que no denuncian.

Martínez Meléndez hizo hincapié en cuanto la atención que se le debe brindar a las mujeres víctimas de violencia, por lo que reiteró el llamado a generar conciencia por parte de las autoridades correspondientes.

“Es muy importante que de verdad pongamos atención en la erradicación de violencia de género, pues a veces pareciera que esto es un juego para quien tiene que atender las denuncias y no hacen caso, entonces las mismas mujeres ya no denuncian pues sabemos que no nos atienden”, lamentó.