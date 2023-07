Alan Arkín ganador del Oscar falleció

Redacción

EU.-El actor estadounidense Alan Arkin, ganador del Óscar, murió este 29 de junio a la edad de 89 años, esto según informó Variety citando declaraciones de su familia, quienes le dieron a conocer la noticia al medio.

“Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre. Un amoroso esposo, padre, abuelo y bisabuelo, fue adorado y lo extrañaremos profundamente”, escribieron los hijos de Arkin, Adam, Matthew y Anthony, en una declaración conjunta a la revista People.

Según reportaron, Arkin murió en su casa en California el jueves, pero la noticia se dio a conocer hasta el viernes. El actor nació el 26 de marzo de 1934 en Brooklyn, Nueva York, pero su familia se mudó a Los Ángeles cuando él tenía 11 años. Su padre, pintor y escritor, perdió su trabajo como maestro después de que lo acusaran de ser comunista durante el “Miedo rojo” de la década de 1950.

Arkin inició su carrera en Broadway en 1963 y ganó un premio Tony. Su primer papel importante en una película fue en 1966 en la cinta “¡Vienen los rusos!”, la misma que le valió una nominación al Oscar por su papel como un marinero soviético.

Su premio de la Academia llegó por la cinta de 2006 “Little Miss Sunshine”, una cinta para la que originalmente fue rechazado al considerar no podría interpretar el papel de un abuelo consumidor de heroína por estar demasiado saludable, contrario al personaje frágil y tembloroso que debía asumir.

“Es el mejor rechazo que he recibido en mi vida: pensaron que era demasiado viril”, dijo Arkin, flexionando sus bíceps y adoptando una pose de musculoso durante una entrevista de 2007 con The New York Times.

Otra de las cintas por las que es recordado es “Argo” donde se cuenta la historia real de la misión de la CIA para liberar a seis estadounidenses de Irán al convertirlos en un equipo de filmación. La cinta la protagonizó frente a Ben Affleck, también director, y ganó el Oscar a la mejor película.

Permaneció notablemente activo en el cine y la televisión hasta bien entrados los 80 años. Obtuvo elogios y nominaciones al Emmy por la serie de televisión “The Kominsky Method”, también protagonizada por Michael Douglas, que debutó en 2018.

Algunas de las otras películas de Arkin incluyen “La solución del siete por ciento” en 1976, “Los suegros” en 1979, “Edward Scissorhands” en 1990, “Glengarry Glen Ross” en 1992, “Grosse Pointe Blank” en 1997, “The Slums of Beverly Hills” en 1998, “Get Smart” en 2008, “Sunshine Cleaning” en 2008, “Stand Up Guys” en 2012 y “Going in Style” en 2017.

Con información de Excélsior