Al no ver futuro, jóvenes abandonan el campo de Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC) Carlos Estrada Valdez, lamentó el abandono total del gobierno federal al campo de México y al de Aguascalientes, quien dicho se de paso se está quedando solo.

El dirigente campesino explicó que hay abandono no sólo en materia de recursos, sino de misma mano de obra en donde los jóvenes ya no quieren continuar con la actividad agrícola al no ver futuro.

“Usted puede voltear en Asientos, Cosío y en muchos lugares del estado en donde hay cosechas y no hay jóvenes suficientes para sacar el trabajo”, lamentó.

Inclusive habló de que están trayendo jóvenes de otras entidades del país para poder sacar el trabajo a nivel local.

“Ya no hay mano de obra, los jóvenes ya no creen en el campo”, enfatizó.

Al final reveló que en la parte de recursos son cientos de productores los afectados en el campo de Aguascalientes al no tener apoyos de carretera federal que antaño si fluían.