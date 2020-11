Al menos 60 decesos de maestros en Aguascalientes durante la pandemia: Valdez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No hay datos precisos en cuanto al número de docentes que se han contagiado de Covid en Aguascalientes, expuso Mario Valdez Herrera, presidente de la comisión de Educación en el Congreso.

“Son bastantes compañeros contagiados. No tenemos una estadística precisa porque hay quien se contagia y no lo reporta, pero sí una gran cantidad de compañeros que se han contagiado y muchos han salido adelante”, indicó.

El también ex secretario local del Sindicato de Trabajadores de la Educación mencionó que sí ha habido fallecimientos dentro del gremio magisterial y quienes no pudieron recuperarse. “No hay día en que no estemos publicando en redes sociales la lamentable pérdida de algún compañero”, agregó.

– En estos meses de pandemia, ¿cuántos maestros han fallecido?

. Aproximadamente unos 60 en estos diez meses.

Valdez Herrera destacó que para los docentes que deben ausentarse por salir positivos, se cuenta con un registro de suplencias para poder cumplir con el calendario escolar que está llevándose de forma virtual.

“El Instituto de Educación tiene una lista de prelación que han estado utilizando para cubrir todas las vacantes que van quedando durante el ciclo escolar”, resaltó el diputado por Nueva Alianza.