Al menos 3 integrantes del gabinete municipal se registraron en proceso del PAN

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- El alcalde Leonardo Montañez, no será el único que dejaría su cargo y es que según él mismo dio a conocer ‘fíjense que hasta ahorita, hasta ahorita funcionarios que han manifestado su intención, hasta ahorita son si no mal recuerdo tres funcionarios, tres funcionarios que se han registrado para diversas posiciones’.

A ello añadió ‘bueno esta como el caso de Humberto Montero, si, que va a buscar una diputación, tenemos el caso también de Salvador Alcalá, sí, que él es un delegado también, y bueno y de los que también el caso de Silvia Garfias también que está ahí como suplente, creo que son ahorita los casos, hasta el momento’.

Con ello finalmente en febrero se podrían ya realizar los nombramientos de los diferentes espacios en el gabinete municipal que desde hace tiempo se encuentran sin titulares, ‘pues ya se pudieran dar a partir de que pues se separen también varios funcionarios, no, a partir de que se separen, que esto seguramente ocurrirá a finales de febrero, sí, a finales de febrero’.

Afirmando como siempre que no contar con tales nombramientos no merma la administración municipal, ‘no, para nada, para nada porque ustedes saben que en todas las áreas pues hay gente con experiencia, con trayectoria, con preparación entonces no se interrumpe la prestación del servicio.