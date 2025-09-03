Al menos 15 muertos y 18 heridos por el descarrilamiento de un tranvía en Lisboa

Redacción

Lisboa.-Al menos 15 personas murieron y otras 18 resultaron heridas, de las que cinco se encuentran en estado grave, después de que el Ascensor de Gloria (Elevador de Glória), un conocido funicular turístico en el centro de Lisboa, descarrilara este miércoles, informaron las autoridades.

Estas cifras fueron ofrecidas en una rueda de prensa sobre el terreno por un portavoz del Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que actualizó los datos de víctimas del accidente sufrido por el funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Bairro Alto y el mirador de São Pedro de Alcântara.

En un inicio, el alcalde había anticipado una veintena de víctimas mortales por este accidente “gravísimo”; “Lisboa está de luto (…) Esto es una tragedia que nunca había ocurrido en nuestra ciudad”, añadió.





“En este momento, todos los equipos del Ayuntamiento, del Instituto Nacional de Emergencia Médica (INEM), de Protección Civil, todos los bomberos, estamos sobre el terreno intentando socorrer a las víctimas de este trágico, trágico accidente para la ciudad de Lisboa”, continuó.

Las imágenes del lugar mostraban el funicular amarillo, que transporta a los pasajeros por una empinada ladera de la capital portuguesa, destruido, y a los servicios de emergencia sacando a personas de entre los restos.

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa lamentó el trágico accidente en un comunicado y expresó su esperanza de que las autoridades determinaran pronto las causas del siniestro.

La línea, inaugurada en 1885, conecta el centro de Lisboa, cerca de la plaza Restauradores, con el Bairro Alto, famoso por su animada vida nocturna.

Con información de EFE y Reuters