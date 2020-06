Al inicio de la crisis van más de 17 mil empleos formales e informales perdidos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La crisis económica por los efectos del Covid-19 apenas comienzan a sentirse, por lo que momento no se le ve fondo y donde las primeras reacciones ya se hicieron sentir para Aguascalientes al perderse 17 mil 836 empleos formales e informales entre febrero y mayo, reveló el Presidente del Colegio de Economistas, Jael Pérez Sánchez.

“La pregunta es ¿ya tocamos fondo? y la respuesta es no, no hemos tocado fondo, esta crisis económica en la que estamos, porque ya no hay como negar que no hay crisis económica mundial apenas si comienza, no se vislumbra cuándo vamos a tocar fondo, puede ser larga y con efectos bastante negativos”, advirtió.

Explicó que si bien las cifras oficiales hablan de 12 mil 740 empleos perdidos de febrero al mes de mayo, estos solo han sido de empleos formales, sin contar a aquellos informales o con actividades particulares que no se registran ante el Seguro Social.

Dijo que la informalidad en Aguascalientes es del 40% y aunque no es una porcentaje para echar campanas al vuelo, al menos sé es de los estados con el másporcentaje más bajo del país, por lo que estimando que este sector también se vio afectado por la pasada cuarentena y en base a un cálculo es que se desprende la cifra total de los más de 17 mil empleos perdidos.

El especialista dijo que utilizando una misma fórmula, se calcula que en el país de febrero a mayo suman 1 millón, 648 mil 586 empleos perdidos, fustigando en cuanto al el cómo le habrá de hacer el gobierno federal para reponer esos empleos y los 2 millones comprometidos a generar este año, considerando que la crisis se va a agudizar en los próximos meses.