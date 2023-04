Al dar positivo en anabólico, vetan dos años a Amir Khan

Redacción

UK.- Tras dar positivo por una sustancia prohibida en la que fue la última pelea de su carrera, el boxeador británico en retiro Amir Khan fue vetado de todos los deportes por dos años.

Tras la derrota en febrero de 2022 en Manchester ante Kell Brook, el ex campeón mundial de peso superligero y medallista de plata olímpico, Khan, dio positivo por el anabólico ostarine, según indicó UK Anti-Doping.

Cabe comentar que Ostarine es un modulador selectivo del receptor del andrógeno que ayuda a crecer el músculo y, de acuerdo con UKAD, está diseñado para tener un efecto similar a la testosterona.

Por su parte Khan, quien anunció su retiro tres meses después de la pelea, aceptó la violación a las reglas antidopaje, pero dijo que no había ingerido la sustancia de manera intencional; tras lo cual un panel independiente aceptó esto tras una audiencia en enero.

Es de mencionar que su veto termina el 5 de abril del 2024; en reacción al anuncio, desde Londres, Khanle dijo a la cadena Sky News que “nunca he hecho trampa en mi vida”.

Asimismo aseveró “puedes ver mi actuación ante Kell Brook -perdí la pelea. Si hubiera salido y noqueado a Kell Brook hubiera sido diferente”.

El boxeador de 36 años, reconoció que cree que es extraño que recibió el veto cuando está retirado del boxeo; y añadió “si me vetan, me vetan”, luego advirtió, “de todos modos estoy retirado”.

Debemos rememorar que Khan fue uno de los mejores boxeadores británicos de su era, se retiró con marca d 34-6, aunque un panel independiente inhabilitó su resultado de la pelea ante Brook.

De ahí que sea un triste final para una carrera que inició con el oro los Juegos Olímpicos de la Juventud 2003 y la medalla de plata en los Olímpicos de Atenas en 2004, a los 17 años; luego de lo cual Khan ganó el título de peso superligero de la Asociación Mundial de Boxeo en Manchester en julio del 2009 al vencer a Andreas Kotelnik antes de unificar el título con el campeonato de al Federación Internacional de Boxeo al vencer a Zab Judah en 2011. Perdió su siguiente pelea ante Lamont Peters, quien posteriormente dio positivo por testosterona sintética.

También Khan perdió peleas de título mundial ante Danny García, el mexicano Saúl Alvarez y Terrence Crawford; y en años recientes, Khan apareció en programas de reality y está programado para participar este mes en “I’m A Celebrity… South Africa”.

