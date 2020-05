Al corralón por contaminar casi 500 unidades de transporte público en Aguascalientes

Redacción



Aguascalientes, Ags.-En lo que va de este año, la Procuraduría Estatal de Protección Ambiental (Proespa), ha retirado de circulación 487 unidades de transporte público intensivo y de carga.



La instancia de cuidado y protección al ambiente refiere que las unidades fueron desactivadas por emitir humo ostensible (negro/azul), o por la no acreditación de la verificación vehicular vigente.



Destaca que del total de unidades sacadas de circulación hasta el momento, un total de 121 han sido camiones de carga y 74 del transporte público, entre urbanos y taxis, mismos a los que se les envió al corralón hasta no regularizar su situación, hizo hincapié la dependencia.



Por último, se informa qué tan solo por mensajes ciudadanos vía WhatsApp se han recibido y atendido más de.159 reportes de vehículos que circulan contaminando o que no cuentan con hologramas por lo que se les ha sancionado, conminando a la población a enviar ubicaciones exactas e imágenes y videos para proceder en consecuencia.