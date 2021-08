Al borde de la quiebra Motodiesel Mexicana

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Desesperados trabajadores de Motodiesel mexicana denuncian la situación de caos que están viviendo con la empresa que está al borde de la quiebra, en donde no hay dinero ya ni para pagarles la quincena.

De manera anónima acusan que la situación está tan grave que el dinero de los trabajadores que debió irse a las afores no se aplicaron, indicando que de un momento a otro es inminente la intervención de hacienda a la empresa, si no es que ya ocurrió.

En el anonimato para evitar represalias expusieron que hay quien ya quiere jubilarse, pero no lo hacen al adeudarles hasta 5 años en afores e Infonavit.

Hay alrededor de 250 trabajadores afectados mismos que no se van porque tampoco hay dinero para liquidarlos, donde los patrones lo que buscan es presionarlos para que se vayan sin su dinero.

-¿Pero ahora ya ni el sueldo les llegó?

-No ya ni eso nos llegó, ya nada entonces estamos desesperados es un caos la empresa en cualquier momento se declara en quiebra y no sabemos que va a pasar con nosotros.

En última instancia manifestó que hay muchos trabajadores que han interpuesto demandas para hacer acuerdos, solo que la empresa no está dispuesta al no tener recursos.