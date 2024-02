Al 40% labores de limpieza de Obras Públicas en presa Maravillas, Río San Pedro 

Frida Fonseca

Jesús María, Ags.- Al 40% las labores de limpieza de las obras de rehabilitación y saneamiento del Río San Pedro, de la sección conocida como “Presa Maravillas”, informó el Secretario de Obras Públicas municipal, Marco Antonio Licón Dávila.

Cuestionado sobre el avance de las obras el burócrata precisó ‘nosotros llevamos un porcentaje de limpieza del primer contrato que fueron casi 2 millones de pesos como del 40%, pero aunado a ello yo creo que las obras de CAPAS, pues ya han de ir en un 80 – 90%, pero yo creo que en menos, antes de que se termine la administración, toda esta zona va a quedar totalmente restaurada junto con la cortina de la presa’.

Añadiendo ‘y nuevamente estamos canalizando el agua del río hacia los vertederos de la presa que posteriormente se harán parques recreativos para aquí para el municipio de Jesús María es una muestra del cuidado que se tiene al medio ambiente y va a ser algo que va a impactar a todo el río San Pedro, en cuanto higiene del mismo’.

Licón Dávila comentó en seguida ‘lo que viene siendo la limpieza del río San Pedro, estamos ya ahorita gran parte de esta zona ya quitamos lo que viene siendo lo que detenía el agua, que son los carrizos y ahorita está circulando más agua, estamos dándole una limpieza todo lo que es la cortina de la presa’.

Resaltó que ‘tenemos un inventario de todos los árboles arriba de 2 metros, creo que es muy importante para nosotros demostrar que no se toca un solo árbol en esta limpieza, más aunado a ello vamos a iniciar lo que es un muro de contención para esta zona, son muros de concreto ciclópeo, el cual toda esta limpieza ayudará a que en el municipio de Jesús María, ya no circule agua negra, y mucho menos que se tenga los malos valores que tenían, y sobre todo en cuestión de salud que la población se mantenga sin todos estos focos de infección’.

Explicando también que ‘aunado a ello CAPAS está haciendo dos colectores marginales que van a ser quien capten todo el agua que llega de los fraccionamientos, de las industrias, las meteremos a una de tratamiento, y posteriormente las regresaremos al río para que circule y se hagan los espejos de agua’ y externó ‘ya de hecho la obra va muy aventajadas, ya se ve que el agua negra está entubando al 100% y lo poco que llegue de la parte de arriba del río, pues esa esas las iremos tratando poco a poco’.

Para terminar el funcionario detalló ‘nosotros no hemos limpiado la parte de enfrente, porque al momento que terminemos lo más fuerte limpiaremos esta zona y que la gente pueda disfrutar el paisaje que se está ya apreciando de lo que viene siendo la cortina de la presa hacia la parte oriente del mismo río’,