Al 3er trimestre del año a 4 de 10 aguascalentenses no les ajusta para comer 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), advirtió de un crecimiento de la pobreza laboral entre el segundo y tercer trimestre del año en el estado.

En estos momento en Aguascalientes a casi un 40% de la población no les ajusta con lo que ganan para comprar la canasta básica alimentaria.

Entre el segundo y tercer trimestre del año la entidad presentó una variación del 1.6% más en cuanto a la pobreza laboral, apunta el documento.

Para el país el promedio de las personas que no les ajusta para lo indispensable es también de un 40%, según se exhibe.

En ingreso laboral per cápita se tuvo un incremento anual del 1.4%, al pasar de los 2 mil 769 pesos a los 2 mil 804 pesos, sin embargo aún así son insuficientes para lo mínimo indispensable dentro del hogar.