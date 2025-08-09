Ajustan reglamento para iniciar con multas a scooters en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes avanza en la homologación de sanciones para regular el uso de scooters eléctricos, informó Moisés de Luna Martínez, director de Justicia Cívica.

“Ya me senté con la secretaría de Finanzas, ya mandamos la información para poder homologar y podamos hacer la sanción. Es un tema de falta moderada y para poder empezar a hacer los cobros”, explicó.

Sobre el monto de las multas, detalló que las sanciones van de 1 a 10 UMAs, por lo que la infracción sería de 113 a mil 130 pesos.

“La Secretaría de Finanzas va a hacer lo que le corresponde dentro de Cabildo y al Congreso para hacer la modificación a la ley de ingreso. Pero todavía no lo contempla nuestra ley de ingreso”, dijo.

De Luna Martínez aclaró que por ahora, el proceso está en la etapa de adecuación legal para que las multas puedan aplicarse de manera oficial.