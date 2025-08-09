26 C
Aguascalientes
9 agosto, 2025
Tendencias

Un pit bull logra captar la atención de un hombre…

Ninel Conde revela que rechazó a Luis Miguel 

Ajustan reglamento para iniciar con multas a scooters en Aguascalientes

Exigen investigación contra Adán Augusto López y sus vínculos con…

Reutiliza Jesús María agua tratada para riego agrícola

Tere Jiménez pone en marcha las Caravanas de la Salud…

Panteras de Aguascalientes pierde la serie con Cancún 

Tráiler habría provocado percance donde falleció hijo de exgobernador

Tiran a 2 hombres en El Salero, Cosío

Tere Jiménez reconoce labor de apicultores

Ajustan reglamento para iniciar con multas a scooters en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes avanza en la homologación de sanciones para regular el uso de scooters eléctricos, informó Moisés de Luna Martínez, director de Justicia Cívica.

“Ya me senté con la secretaría de Finanzas, ya mandamos la información para poder homologar y podamos hacer la sanción. Es un tema de falta moderada y para poder empezar a hacer los cobros”, explicó.

Sobre el monto de las multas, detalló que las sanciones van de 1 a 10 UMAs, por lo que la infracción sería de 113 a mil 130 pesos.

“La Secretaría de Finanzas va a hacer lo que le corresponde dentro de Cabildo y al Congreso para hacer la modificación a la ley de ingreso. Pero todavía no lo contempla nuestra ley de ingreso”, dijo.

De Luna Martínez aclaró que por ahora, el proceso está en la etapa de adecuación legal para que las multas puedan aplicarse de manera oficial.