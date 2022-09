Ajustan intensidad de temblor en Aguascalientes a 4 grados en escala de Richter

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La coordinación de Protección Civil estatal a través del Servicio Sismológico Nacional, ajustó la intensidad del temblor que se sintió en Aguascalientes a los 4.0 grados en la escala de Richter.

El coordinador del área, Héctor Manuel Reyes Hernández, indicó que no se tienen identificadas afectaciones en inmuebles a consecuencia de estos movimientos telúricos.

Por su parte el secretario general de gobierno, Enrique Morán Faz, relató que e Aguascalientes lo que se sintieron fueron efectos del sismo en Coalcoman, Michoacán, sin embargo no pasó más que de la sorpresa y el susto para algunos que si lo percibieron.

“Afortunadamente en Aguascalientes no tenemos reportes de daños, sin embargo si hubo personas que percibieron este sismo, sin que por fortuna tampoco haya reporte de civiles afectados”, sostuvo.