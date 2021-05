Aislinn se despide de ‘De Viaje con los Derbez

Redacción

Ciudad de México.-De forma sorpresiva e inesperada, la actriz Aislinn Derbez abandonó el reality de su familia ‘De Viaje con los Derbez’, siendo una de las integrantes más aclamadas por los fans, incluso desde la primera temporada de la serie que está disponible en Amazon Prime Video. © Instagram: deviajeconlosderbez derbez

En uno de los primeros episodios de la temporada 2, Aislinn, quien en la primera temporada fue de los miembros de la familia más divertidos junto a su ex Mauricio Ochmann, reveló el motivo por el que tenía que dejar el programa de los Derbez, encabezados por Eugenio.

La actriz de ‘La Casa de las Flores’ explicó que la razón por la que tenía que abandonar la segunda parte de ‘De Viaje con los Derbez’ era que extrañaba mucho a su hija Kailani y quería pasar tiempo con ella: “Estoy empezando a extrañar mucho a Kai, demasiado. Me toca regresar a ser mamá, me quedan solamente dos días de vacaciones aquí, así que los quiero aprovechar al máximo”, dijo en un capítulo.

El adiós de Aislinn llegó justo cuando su hermano Vadhir se integró a la familia en su viaje por las montañas estadounidenses, tras recuperarse del COVID-19. De cierta forma, el artista será su reemplazante tras su marcha de la segunda temporada.

Aislinn Derbez quería pasar tiempo con Vadhir

Una de las cosas que más lamentó Aislinn Derbez tras su abandonar ‘De Viaje con los Derbez’ fue no poder pasar más tiempo en las aventuras de su familia con su hermano Vadhir y el resto de la familia.

“Hoy es mi última tarde en este lugar hermoso y ya mañana me voy de regreso a Los Ángeles a ver a Kailani. Me muero de ganas de ver a Kai, no puedo esperar a abrazarla, darle besos, escuchar su voz, tenerla en mis brazos. Lo único que me duele es no haber convivido tanto con Vadhir”, destacó la intérprete.

De esta forma, en ‘De Viaje con los Derbez siguen, por supuesto, Eugenio, su esposa Alessandra Rosaldo, sus hijos José Eduardo y Vadhir y su hija menor Aitana. Los fans extrañarán a Aislinn, pero seguirán diviertiéndose con el resto de la familia.

Con información de Publimetro