Aislinn revela detalles de su divorcio con Mauricio Ochman

Redacción

Ciudad de México.-Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, consolidaron su relación como pareja desde varios años atrás, sin embargo, diversas circunstancias que, aún no son muy certeras, propiciaron que los actores decidieran tomar caminos separados, situación que dio mucho de qué hablar, ya que su relación se posicionó como una de las más ejemplares en el mundo del espectáculo.

Fue el pasado 20 de marzo de 2020, que Derbez y Ochmann tomaron la decición de hacer pública su separación a través de sus cuentas oficiales de Instagram, ambos escribieron el mismo discurso, donde explicaron que era el momento de culminar su matrimonio, no obstante, sostendrían una relación cordial por su hija.

Tales declaraciones han sido certeras hasta el momento, pues ambos famosos han demostrado que a pesar de su divorcio, la convivencia puede trascender de una manera sana y amorosa.

Los actores decidieron terminar su relación en el año 2020. Pero, aún quedan algunas dudas entre los usuarios, pues sigue en pie la pregunta de ‘¿cómo han sobrellevado el divorcio?‘. Es por eso que la protagonista de ‘A la Mala’, tocó el tema en la más reciente emisión de su podcast ‘La Magia del Caos’, donde a lado de Michelle Renaud, contó su experiencia y cómo manejó este difícil capítulo en su vida.

A lo largo de la charla, la hija de Eugenio Derbez acotó que la mayoría de las veces, las separaciones se propician por situaciones de co-dependencia en la relación; sin embargo, la famosa confirmó que los motivos de su ruptura con Mauricio fueron por causas completamente distintas.

“La verdad es que, yo fui muy feliz. Mi relación sí funcionaba muy bien, era preciosa, aprendimos muchísimo y fue algo más como inesperado, fue algo más, yo creo, como de que empiezas a crecer para lados distintos, de que empiezas a abandonarte a ti mismo por complacer al otro, yo creo que a los dos nos pasó lo mismo… Y de repente resulta que tu visión y la mía ya no coincide y que tu crecimiento es para otro lado que el mío”, mencionó la hermana de Vadhir Derbez.

Así mismo, relató que a pesar de tomar esa difícil decisión, no se arrepiente de ninguna experiencia vivida a lado del padre de su hija; sin embargo, la voluntad de su entonces pareja, al pedir el divorcio, la tomó por sorpresa.

“Hay que respetar a quien toma la decisión… A veces la otra persona toma una decisión, por la razón que la otra persona tenga y por más que a veces tú no lo entiendas, hay que realmente respetar la decisión, porque si amas a la persona y si realmente quieres que las cosas fluyan, pues hay que confiar en que la otra persona está haciendo lo que la otra persona cree que tiene que hacer por sí mismo”, comentó.

Por otro lado, la actriz confirmó que aunque hoy en día ya no existe dolor, esa etapa fue verdaderamente complicada: “Fue muy duro, y ahí fue donde a mí me tocó un poquito confiar en la vida y confiar en qué me estaba pasando, porque yo perfectamente me puedo ir a lado de la víctima… Entonces el reto en mi caso si fue como de decir, pues tengo que soltar, porque me lo están pidiendo la vida y esta persona, tengo que aceptar la situación como es y también tengo que respetar que en su cabeza ya no es.. Y ese fue para mí el aprendizaje más increíble de mi vida”, puntualizó.

Con información de TVNotas