Air Supply anunció gira por México

Ciudad de México.-Air Supply es una de las bandas de soft rock histórica pues a pesar de haberse fundado en 1975 (es decir hace casi 50 años) aún son capaces de llenar recintos importantes donde otorgan conciertos ante miles de espectadores que buscan escuchar una prueba de los clásicos que nos dejó la década de los 70.

En el mundo cada vez más personas, incluida la población en México, comienzan a explorar los antecedentes de la música y la moda que hoy en día es popular en cualquier parte del planeta, lo llegan a llamar “clásico”, “aesthetic”, entre muchas otras formas, pero lo que es un hecho es que aumentó el número de individuos que aseguran “tener un alma vieja”.

Pero esto qué tiene que ver con el hecho de que Air Supply haya tomado la decisión de hacer una gira por México. Es que seguramente será un éxito total y los boletos van a agotarse sin importar el precio pues es una pizca de la música que se escuchaba cuando muchas personas que hoy son adultas eran jóvenes.

Air Supply tocará sus grandes éxitos en México, una vez más, en 2024. crédito @airsupplymusic/Instagram

Motivado por seguir deleitando a todo su público, Air Supply anunció una gira por México, por el momento constituida por 6 conciertos ya confirmados por la banda que la llevarán a visitar diferentes estados de nuestro país, así como distintos recintos donde subirán al escenario una vez más.

El primero de ellos será en la ciudad de Puebla, en el estado homónimo, en el recinto Complejo Cultural Universitario el próximo jueves 16 de mayo.

El segundo de las presentaciones anunciadas en las redes sociales de Air Supply se llevará a cabo el próximo viernes 17 de mayo de 2024 en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, ubicado en la ciudad de Querétaro.

Los intérpretes de All Out Of Love tendrán una tercera fecha en México, pero se llevará a cabo el sábado 18 de mayo en el Teatro Morelos, en la ciudad de Toluca, capital del Estado de México.

Las giras confirmadas, por el momento, de Air Supply en México. (Captura)

La gira de Air Supply por México continuará en Mérida, pero será hasta el jueves 23 de mayo que se presentarán en el Foro GNP localizado en la capital yucateca.

El viernes 24 de mayo darán un concierto en la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas. El recinto elegido será la Expo Tampico.

Finalmente la visita de Air Supply a nuestro país finalizará el sábado 25 de mayo una vez que se presenten en San Luis Potosí, en el recinto llamado Plaza de Toros Monumental El Paseo y así concluir con los 6 conciertos en tierras mexicanas.

Air Supply se presentó en el Auditorio Nacional. (Archivo)

Por el momento se conoce que en tres de las fechas confirmadas (Puebla, Querétaro y Mérida) la boletera encargada de vender las entradas será e-ticket; sin embargo, en el caso de San Luís Potosí será Boletea. En el resto de las presentaciones se desconoce que empresa será quien los ofrezca a los interesas a asistir a uno de los conciertos.

Asimismo otro dato que se desconoce es el precio de los boletos para cada una de las presentaciones anunciadas por los músicos de origen australiano, además de las zonas en las que se dividirán los diferentes recintos en los que se presentarán.

Cuáles son los mayores éxitos de Air Supply

Air Supply es un grupo conocido por tener canciones románticas en su repertorio así como notas de “rock suave”. Entre sus éxitos se encuentran los siguientes temas:

– All Out Of Love

– Lost In Love.

– Making Love Out of Nothing All.

-Without You.

– Goodbye.

Entre muchas otras que los fans esperan escuchar en los escenarios de nuestro país.

