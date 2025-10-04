Air Jordan 4: los tenis que marcaron historia y siguen siendo leyenda

En 1989, Michael Jordan ya era un fenómeno en la duela, pero con los Air Jordan 4 se convirtió también en un ícono cultural. Diseñados por Tinker Hatfield en plena etapa de innovación, con malla y plásticos moldeados, el modelo coincidió con “The Shot” sobre Cleveland en los playoffs, los comerciales de Mars Blackmon de Spike Lee y hasta una aparición estelar en la película Do the Right Thing. El resultado: unos tenis que trascendieron el básquetbol y siguen siendo referencia en la cultura sneaker.

Desde entonces, los AJ4 han sumado colorways legendarios, colaboraciones con artistas, boutiques y hasta homenajes solidarios. Son cómodos, versátiles y con un estatus que los coloca como favoritos de coleccionistas y celebridades como Billie Eilish.

Entre los lanzamientos más icónicos destacan los “White Cement” (1989), considerados el pináculo de la silueta; los “Bred” (1989), eternos por su asociación con la canasta más recordada de Jordan; y los “Fire Red” (1989), un clásico OG de simpleza poderosa. También se ubican en la cima colaboraciones como los Undefeated x Air Jordan 4 (2005), con apenas 72 pares originales, o los Kaws x Air Jordan 4 (2017), piezas de arte en gamuza gris que alcanzan precios de miles de dólares en reventa.

El legado se mantiene vigente con interpretaciones modernas como los Off-White x Air Jordan 4 “Sail” (2020), obra de Virgil Abloh; los Nike SB x Air Jordan 4 “Pine Green” (2023), adaptados al skate; y el reciente Nigel Sylvester x Air Jordan 4 “Brick by Brick” (2025), que rinde homenaje a los cimientos de la grandeza.

Treinta y seis años después de su debut, los AJ4 no solo siguen siendo de los más buscados por sneakerheads, sino que se mantienen en el corazón de la cultura urbana como símbolo de estilo, historia y evolución. Un par que no pasa de moda y que, en cualquier versión, carga consigo el peso de una leyenda.

