Air Canada no contempla operar en Santa Lucía

Redacción

Ciudad de México.- La aerolínea canadiense Air Canada dio a conocer que reanudará sus vuelos en México, sin embargo, no contempla realizar sus actividades sobre el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

El director de Ventas para América Latina y el Caribe de Air Canada, Luis Noriega, indicó que no tiene planes de trabajar dentro del aeropuerto por la falta de condiciones.

“En cuanto a Felipe Ángeles, no lo estamos contemplando en este momento. Falta mucho, no está terminado, falta hacerle estudios de viabilidad y estudios de la capacidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Entonces, no está en nuestros planes”, indicó en videoconferencia.

El anuncio se da después de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) dio a conocer que limitaría, poco a poco, los vuelos al AICM entre 2022 y 2023 a 61 operaciones por día, con la finalidad de que se usen las instalaciones del AIFA y el aeropuerto de Toluca.

Por el momento, el AIFA no cuenta con ninguna aerolínea extranjera que tenga la intención de operar en el recinto. En casos como Viva Aerobus o Aeromar no descartan trabajar en el aeropuerto si los costos les son viables.

El AIFA lleva un avance físico de construcción de 69%.

Con información de El FinancieroA