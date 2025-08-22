AimeP3 desmiente rumores de muerte y aclara complicaciones tras parto

Redacción

Marisol Elena Eugenia Domínguez Maya, mejor conocida como AimeP3, desmintió los recientes rumores sobre su fallecimiento y aclaró que sus complicaciones de salud se derivaron de un incidente tras dar a luz, y no de una enfermedad grave como se había especulado.

Los rumores sobre su estado de salud comenzaron después de que el creador de contenido Nestor Fly asegurara que AimeP3 estaría enfrentando una “sepsis” tras una infección derivada de su cesárea. Según Fly, la influencer “sí se encuentra muy grave de salud” y atribuyó su estado a supuestas fallas en el cuidado postparto. Sin embargo, la propia influencer publicó un video explicando que las complicaciones no fueron provocadas por ninguna enfermedad, sino por un ataque que sufrió días después del parto en su domicilio en Nezaúlcoyotl. Durante el incidente, su cesárea se habría abierto, lo que la obligó a acudir al hospital para recibir atención médica.

“Me empezaron a insultar y a decirme cosas, nos metimos y todo y tuve que hacer un esfuerzo grande y por ese esfuerzo se me abrió la cesárea. Entonces, yo hago responsable de lo que me llegara a pasar, a mi mamá, a la casa, a la propiedad, a esas personas que fueron ayer. No se me hace justo”, declaró AimeP3 en sus redes sociales.

La influencer de 36 años comenzó su carrera en internet en 2010, subiendo videos de manualidades y cocina en YouTube. Con el tiempo, se vio envuelta en polémicas, principalmente relacionadas con acusaciones de maltrato animal, incluida la muerte de su perrita Chiwis. Recientemente, diversas páginas de redes sociales difundieron la noticia falsa de su muerte, por lo que AimeP3 pidió respeto y responsabilizó a quienes desinforman.