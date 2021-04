Aida Pierce confirma que su hijo se disfrazó de adulto mayor para recibir vacuna contra COVID-19

Redacción

Ciudad de México.-De todo ha pasado en esta vacunación. hasta aquellos que se han hecho pasar por adultos mayores.

La actriz indicó que se encuentra muy apenada por lo que ocurrió y que no puede dar más detalles sobre la situación de su hijo.

Aida Pierce confirmó que su hijo fue detenido por la Fiscalía General de Justicia (FGJ) después de haberse disfrazado de adulto mayor para tener acceso a la primera dosis de la vacuna contra COVID-19.

La actriz aceptó mediante un video que su hijo Rubén fue uno de los dos jóvenes que se caracterizaron como personas de la tercera edad en Coyoacán para obtener la dosis.

Aida Pierce señaló que se encuentra apenada por lo ocurrido y puntualizó que no podía dar más detalles sobre la situación de su hijo que está detenido por disfrazarse de adulto mayor para obtener la primera dosis de la vacuna contra COVID-19.

“Quiero corroborar la noticia que ha estado saliendo: sí, mi hijo ha sido detenido. Les agradezco su apoyo, les agradezco su interés, estoy muy confiada del proceso legal. Estamos muy apenados por lo que pasó y no puedo decir más. Agradezco todo el apoyo y cariño, no podré contesta el teléfono, no podré contestar mensajes”

Aida Pierce