Ahorra tiempo en los camiones urbanos con la App YoVoy

¿Ya conoces la aplicación YoVoy StopBus? Es una herramienta móvil gratuita que facilita a las y los usuarios de los camiones urbanos sus desplazamientos en este tipo de transporte colectivo por Aguascalientes.

Actualmente, la app registra alrededor de 140 mil descargas de usuarios que hoy ya pueden conocer en tiempo real la ubicación de los camiones urbanos durante sus recorridos, así como los minutos aproximados que la unidad tardará en llegar al paradero donde se ubican.

Esta información permite planificar mejor los itinerarios personales y ahorrar tiempo en los desplazamientos, que las y los pasajeros podrán aprovechar en actividades familiares y recreativas.

En la aplicación también se puede consultar la ubicación de los puntos de recarga de la Tarjeta Soluciones YoVoy que existen en la zona metropolitana; con esta tarjeta, las personas pueden pagar sus viajes de forma más segura, fácil y rápida.

Además, con las últimas actualizaciones de la app móvil, las y los usuarios pueden consultar el saldo de su Tarjeta Soluciones YoVoy, así como las recargas y usos que han realizado durante los últimos siete días.

Si quieres desplazarte con facilidad en los camiones urbanos, descarga de forma gratuita la app YoVoy StopBus para Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mx.nrtec.agsstopbus&hl=en&pli=1 y para dispositivos iOS https://apps.apple.com/us/app/yovoy-stopbus/id1642776446