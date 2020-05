Ahora sí es una realidad se acabó la cerveza en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- A partir de este fin de semana es una realidad, se agotó la cerveza en Aguascalientes.

Algunos establecimientos de los llamados Modelorama de plano cerraron sus puertas y colgaron letreros de que cierran por falta de producto.

Otros más como la cadena Oxxo lucieron sus refrigeradores vacíos a partir de este día, indicando algunos de sus encargados que desde el pasado sábado se les agoto lo último que se tenía en bodega, a la espera de que se reactive la producción desde las plantas, donde las mismas distribuidoras locales les han indicado que no tienen para ello.

Ante dicha escases, los que hicieron su agosto fueron aquellos que se estuvieron anunciando en redes sociales que tenían producto y ofreciendo llevarlo hasta su domicilio.

¡Venta de Cerveza a domicilio! ¡No batalles! ¡Yo sí tengo!, alardeaban para incitar a la venta entre los consumidores.

Charolas de cerveza de lata por hasta 480 pesos dentro del clandestinamente se estuvieron ofertando y los llamados six ya con cargo o entrega a domicilio por 130 pesos fue lo que se observó en redes.

Establecimientos de la cadena Circle K que aún cuentan con mínimas reservas de cerveza, este fin de semana limitaron ya el producto vendiendo solo un par de los llamados six por cliente.