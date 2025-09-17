Ahora IEE organiza elección en Cosío ¡de reina de la feria!

Redacción

Cosío, Ags.- El Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes (IEE), organismo encargado de organizar elecciones constitucionales, sorprendió al coadyuvar en la elección de la Reina de las Fiestas Patrias 2025 en el municipio de Cosío.

El proceso incluyó la instalación de nueve mesas receptoras, dos en la cabecera municipal y siete en comunidades como Estación de Adames, Refugio de Agua Zarca, Santa María de la Paz, El Salero, Refugio de Providencia, La Punta y Soledad de Arriba.

En cada punto se colocaron dispositivos electrónicos para que la ciudadanía emitiera su voto, el cual fue contabilizado y entregado al Ayuntamiento para dar a conocer el resultado.

Cada candidata fue identificada con un color: Luz María Cordero Martínez (amarillo), Scarlet Hazel Hernández Esparza (rosa), Lizzet Guadalupe Jacobo Escamilla (verde), Verónica Guadalupe Serna Delgado (café), Amairany Martínez Martínez (rojo), Flor Canela Padilla Galván (azul cielo), Mariel Amairany Aguilar Esqueda (azul rey), Karina Monsiváis Balandrán (lila) y Nely Isabel Gutiérrez Bazán (naranja).

Al cierre de la jornada se registraron 2,195 votos, de los cuales 1,550 correspondieron a mujeres (70.62%) y 645 a hombres (29.38%). Scarlet Hazel Hernández Esparza resultó electa Reina; Karina Monsiváis Balandrán, Primera Princesa; y Lizzet Guadalupe Jacobo Escamilla, Segunda Princesa.

En total, 40 funcionarios del IEE participaron en el operativo, brindando orientación y asistencia a la ciudadanía.

El instituto justificó su intervención bajo el argumento de fomentar la participación ciudadana en los asuntos públicos y sociales de las comunidades.