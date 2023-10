Ahora extranjeros que ingresen a México ocupan visa aunque solo vayan de paso

Malas noticias para los extranjeros que visiten México. La Secretaría de Gobernación (Segob) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informaron este sábado que endurecieron sus requisitos de visa.

A través de un comunicado en conjunto, indicaron que, aunque los visitantes de otros países no tengan como destino México, deberán portar la visa correspondiente, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Migración. Algo similar a lo que hace Estados Unidos.

“(Deberán contar con dicho documento) Antes de la salida en su país de origen para poder abordar cualquier vuelo con destino a México”

Y es que las personas extranjeras que pretendan realizar tránsito por aeropuertos internacionales mexicanos, deberán contar con visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas.

En cambio, no requerirán visa mexicana: las personas extranjeras que viajen a territorio mexicano al amparo de las medidas de facilitación migratoria previstas en el artículo 26 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios vigentes, a saber:

a) Personas portadoras de un documento que acredite su residencia permanente en Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cualquiera de los países que integran el Espacio Schengen, así como los países miembros de la Alianza del Pacífico.

b) Personas portadoras de una visa válida y vigente para Canadá, Estados Unidos de América, Japón, el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte o de cualquiera de los países que integran el Espacio Schengen.

Para más información favor de consultar el sitiohttps://miconsulado.sre.gob.mx/visas

Pasajeros de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Benito Juárez después de que las autoridades suspendieran las operaciones por la actividad del volcán Popocatépetl (REUTERS/Raquel Cunha)

La medida anunciada por México, que afectará a los nacionales de los principales países expulsores de migrantes de América Latina, África y Asia, entrará en vigor a partir de este domingo 22 de octubre.

La imposición de visas ha sido desde hace años una de las vías para intentar frenar el flujo de migrantes hacia Estados Unidos, pero aunque se hayan dado descensos puntuales, el número de migrantes no ha parado de crecer.

México convoca a una cumbre sobre crisis migratoria

La noticia se da justo cuando el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se reunirá en el sur del país con sus homólogos de Colombia, Cuba, Haití, Honduras y Venezuela para buscar estrategias que frenen el flujo migratorio por la región.

En la cumbre “Encuentro Palenque, por una vecindad fraterna y con bienestar” , que tendrá lugar en Chiapas, estarán también presentes representantes de Belice, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá y Ecuador.

En lo que va del año, más de 420 mil personas han atravesado la selva del Darién, el cruce irregular que conecta Colombia con Panamá, y las autoridades estadounidenses han interceptado en el último año a más de dos millones de migrantes.

Washington reanudó las deportaciones directas a Cuba en abril, y a Venezuela esta misma semana. Por su parte, la canciller mexicana Alicia Bárcena dijo el martes en el Senado que ya se habían intensificado las repatriaciones a Cuba y Honduras, y se harían también a Venezuela, uno de los motivos por los que visitó Caracas el lunes.

Según sus datos, 60 mil venezolanos entraron en México en septiembre, con lo que “es imposible para nosotros hacer una buena gestión”, agregó Bárcena.

El presidente venezolano Nicolás Maduro y su homólogo cubano Miguel Díaz-Canel, dos de los mandatarios que estarán en México el domingo, no fueron invitados por Estados Unidos el año pasado a la Cumbre de las Américas celebrada en Los Ángeles, también para hablar sobre migración y a la que López Obrador no acudió en señal de protesta por no incluirlos. A aquella reunión tampoco fue citado el presidente nicaragüense Daniel Ortega.

Con información de InfoBae