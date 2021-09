Ahora anuncian cambios en la OSA

Comunicado

Aguascalientes, Ags.- A fin de continuar los trabajos de difusión artística y de profesionalización de la escena de la música académica en el centro del país, el Instituto Cultural de Aguascalientes presentó como nuevo director artístico titular de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes al maestro Jesús Andrés García Santín.

El maestro García Santín relevará en la dirección de la OSA al maestro Lanfranco Marcelletti a partir de octubre, mientras que el actual director continuará su amplia trayectoria artística en el extranjero, luego de culminar los importantes proyectos creativos, de difusión, y de atracción de nuevos públicos que realizó con la OSA durante estos meses de contingencia sanitaria.

Jesús Andrés García Santín es Director de Orquesta, Trombonista, y educador musical, con estudios de maestría en Dirección Orquestal, por la Universidad Veracruzana; así como en Musicología, por la Universidad de HarvardX; y destaca por haberse formado en nuestra entidad, en la licenciatura en Música, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

García Santín también ha cursado estudios en el Instituto Regional de Bellas Artes de Orizaba; en el Conservatorio Joaquín Rodrigo, en Valencia, España; en The Juilliard School of Music, de Nueva York; así como en la University of Redlands, de California, en Estados Unidos. Además ha dirigido, como titular o invitado, a las siguientes orquestas:

Orquesta de Cámara del Bajío; Comunidad de Orquestas Municipales de Aguascalientes; Red de Orquestas del IVEC 2020, en Veracruz; Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo; Orquesta Filarmónica Tlaxcallan, de Tlaxcala; director de la Orquesta del Festival Sinfónica “500 años” Tlaxcala 2019 (The Global Leaders Program); la Filarmónica de Boca del Río, Veracruz; y director de Orquestas y Ensambles del programa Orquestando Armonía, en Boca del Río, Veracruz; entre otras.

Igualmente, en sesión informativa con la OSA, Carlos Reyes Sahagún, director general del ICA, presentó a Jorge Alejandro Lozano Moreno como nuevo gerente de la orquesta, quien tiene entre sus proyectos la atracción de nuevos públicos y la difusión de nuestra orquesta, declarada en 2017 como Embajadora Cultural de la Entidad, por el gobernador Martín Orozco Sandoval.

Lozano Moreno fue, además, director general del ICA en el periodo de 1998 a 2004, durante la administración del gobernador Felipe González González. En ese periodo, Lozano imprimió un fuerte empuje a la orquesta e impulsó su trabajo escénico en óperas de calidad internacional por las que la OSA ha sido reconocida entre las orquestas sinfónicas del país.