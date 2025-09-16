Ahora alertan por casos de Sextorsión contra 

Redacción

Aguascalientes, Ags. -A traves de la Policía Cibernética del estado se lanzó alerta por casos de Sextorsión en nuestro estado.

La sextorsión se ha convertido en uno de los delitos cibernéticos más preocupantes que afectan a niños, niñas y adolescentes en México y el mundo.

Esta modalidad consiste en la extorsión a través de la amenaza de difundir imágenes íntimas, con el fin de obtener dinero, más material sensible o incluso favores.

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad y protección infantil, los delincuentes suelen acercarse a los menores mediante redes sociales, aplicaciones de mensajería y videojuegos en línea, donde establecen confianza antes de solicitar fotografías o videos de carácter íntimo. Una vez obtenido el material, inician las amenazas.

Señales de alerta

-Solicitudes de fotos o videos privados.

-Mensajes insistentes de desconocidos.

-Amenazas de publicar información personal o imágenes sensibles.

Medidas de prevención

-Mantener un diálogo abierto con los hijos sobre los riesgos de compartir imágenes privadas.

-Supervisar y acompañar su uso de internet y redes sociales.

-Configurar la privacidad en dispositivos y aplicaciones.

-Fomentar la confianza para que los menores se sientan seguros al contar si reciben amenazas.

-Denunciar de inmediato cualquier intento de sextorsión.

Expertos destacan que la comunicación y la confianza entre padres e hijos son la mejor forma de prevención. Si un menor recibe amenazas, la recomendación es no ceder ni enviar más contenido, guardar las pruebas y acudir a las autoridades competentes.

En caso de detectar números telefónicos o cuentas que puedan estar vinculadas a intentos de sextorsión —como los reportados recientemente: 4495419460, 6472339964, 3349858181, 4497715227, 8131639150 y 5636518636— se pide denunciar para frenar el alcance de estas redes criminales.

La sextorsión es un delito. Denunciar no solo protege a la víctima, sino que contribuye a evitar que otros menores caigan en las manos de extorsionadores digitales, advierten.