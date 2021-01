Aguascalientes tiene acercamientos con 3 laboratorios para comprar vacunas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El secretario general de Gobierno, Juan Manuel Flores Femata, reveló que han comenzado acercamientos con 3 laboratorios para la compra de vacunas contra el coronavirus.

El responsable de la política interior del estado, dijo que los laboratorios son: AstraZeneca, Pfizer y Moderna, mientras que con CanSino Biologics depende de que reciba la autorización, aún y con que en Aguascalientes se realizaron pruebas de aplicación y dónde quienes se la pusieron no observaron reacciones adversas.

En entrevista para Radio BI en el espacio de la conductora Rocío Gutiérrez, el funcionario estatal mencionó que aún hay dudas, luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador dió luz verde a empresarios para comprar los biológicos, sin embargo no se refirió como tal a los gobiernos estatales, “aunque si lo hace la IP, no veo porque se le impida a las entidades federativas no hacer lo propio”, expuso.

Al final, hizo hincapié en que si en un momento se autoriza la compra a los gobiernos estatales, desconocen si se les obligue a hacerlo directo en laboratorios o con intermediarios, pues en este último escenario les elevaría los costos del biológico.