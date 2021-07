Aguascalientes tendrá un miércoles nublado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El frente no. 61 en combinación con inestabilidad en la atmósfera superior, provocarán lluvias muy fuertes en Nuevo León y Tamaulipas. Además, la inda tropical no. 13, la onda tropical no. 14 y canales de baja presión también generarán precipitaciones en el oriente y sureste de México, indica el Servicio Meteorológico Nacional.

En Aguascalientes, se espera una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 14 grados, mientras que el cielo permanecerá mayormente nublado.

También tendrá una baja probabilidad de lluvias aisladas de una intensidad de 5.1 a 25.0 mm y el viento alcanzará una velocidad de hasta 10 kilómetros por hora.

Este jueves se pronostican tormentas eléctricas y lluvias moderadas.