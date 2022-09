Aguascalientes tendrá jornada de vacunación anti Covid para niños de 5 a 11 años

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Maestra Silvia Licón Dávila, Encargada de Despacho de la Delegación de Programas para el Bienestar en Aguascalientes, en coordinación con la Brigada Correcaminos llama a padres y tutores a llevar a sus pequeños de 5 a 11 años a recibir el biológico pediátrico de Pfizer contra el COVID-19 el día 8 de septiembre.

Para esta Jornada el horario será de 8:00 a 14:00 horas, o hasta agotar los biológicos disponibles de Pfizer Pediátrico, se tienen contempladas 4,800 dosis.

Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) Acceso por Avenida Guadalupe González sin número

Se recomienda que las y los niños descansen bien la noche previa, desayunen y se hidraten adecuadamente, así como vistan ropa cómoda

Se les recuerda que no será atendida ninguna persona que no pertenezca a este grupo etario y solo serán primeras dosis para aquellos que no pudieron asistir a la jornada de vacunación pasada; además únicamente se permitirá el acceso a un adulto acompañando a cada menor. Asimismo, las y los interesados deben registrarse previamente en la página web https://mivacuna.salud.gob.mx, imprimir su expediente de vacunación y llenarlo para presentarlo con su CURP al momento de solicitar su atención.