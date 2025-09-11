Aguascalientes sin estragos por las intensas lluvias, dice  Protección Civil

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La entidad no ha registrado mayores estragos debido a las precipitaciones pluviales que han sido intensas este año, destacó Eduardo Muñoz de León, coordinador estatal de Protección Civil.

“Aquí ha sido medianamente. Nos han llegado lluvias de casi 50 milímetros en 20 minutos y eso es lo que nos ha ocasionado que se inunde la ciudad, pero es porque es esto representa muchísima agua”, subrayó el funcionario.

Muñoz de León abundó que tampoco se han reportado situaciones de riesgo en las carreteras de la entidad debido a las lluvias, pero se mantiene la atención a fin de vigilar las condiciones y evitar riesgos hacia la población.

“No hemos tenido derrumbes en carreteras. Hemos tenido algunos deslaves, como ocurrió en el municipio de Calvillo. Pero todos estos se han solucionado”, agregó.

El coordinador de Protección Civil reiteró que se mantienen los pronósticos en torno a que se mantienen las precipitaciones pluviales en los siguientes meses.