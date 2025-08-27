Aguascalientes sigue buscando traer a algún equipo mundialista a entrenar 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El secretario de Turismo, Mauricio González, confirmó que, si se busca traer a Aguascalientes a algún equipo mundialista a entrenar aquí, esto de cara al próximo mundial de fútbol que se desarrollará en el caso de México en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México.

-¿De cara al mundial que anunciaban que iban a desarrollar algunas estrategias para atraer turismo internacional que han visto?

-De verdad si estamos viendo la manera, preguntando y presionando para ver si pueden traerse algún equipo que entrene aquí en Aguascalientes.

Mencionó que por la cercanía que se tienen con Guadalajara podría ser viable, aunque todavía no se tienen definiciones al respecto de este tema.

De igual forma dijo a comunicadores que ya se prepara una intensa campaña promocional en los aeropuertos de las ciudades sedes para que los extranjeros conozcan de Aguascalientes.

“Estamos trabajando, queremos aprovechar ese escaparate que es un mundial de fútbol j ur también nos beneficie”.