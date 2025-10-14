15 C
Aguascalientes
14 octubre, 2025
Tendencias

Despojan de sus vehículos a 3 familias en Aguascalientes cerca…

Panteras de Aguascalientes derrota a Soles de Mexicali y se…

Aguascalientes se prepara para el Festival Cultural de Calaveras 2025

Descubre pescador en Suecia uno de los mayores tesoros medievales…

¡Vive la magia de Calvillo, Pueblo Mágico, en el Festival…

Dirigente de Morena en Aguascalientes deja abajo a su diputade

Ayuntamiento Aguascalientes brinda asesoría a estudiantes de prepa y secundaria

Irá Jesús María por expropiar predios para ampliar la avenida…

“Gran reto”, la educación inclusiva en planteles: IEA

Busca Alex de Alba su pase a la final de…

Aguascalientes será sede del North America Automotive B2B Meeting

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Por quinto año consecutivo, Aguascalientes será sede del North America Automotive B2B Meeting, el encuentro de negocios de la industria automotriz más grande en México y Norteamérica, organizado por la Asociación de la Industria Nacional de Autopartes (INA) y la Cadena de Proveedores de la Industria en México (Capim), con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología.

Este importante evento que representa oportunidades de negocio para toda la industria local y nacional, se llevará a cabo los días 16 y 16 de octubre en las instalaciones del Ficotrece con la participación de empresas compradoras y proveedoras locales, nacionales y extranjeras de Canadá, Estados Unidos, Alemania, China, Corea del Sur, Dinamarca, España, Francia y Japón, entre otros.

📍

FICOTRECE

🗓️

 15 y 16 de octubre

⏰

 Inicio de actividades a partir de las 7:00 am